В НБУ підрахували збитки українських банків: за рік втратили понад 160 мільярдів

Сумарний збиток банківської системи України за підсумками 2016 року, з урахуванням банків, що працюють, і неплатоспроможних банків, становив 160,143 млрд грн.

Читайте такожУ Гонтаревої очікують, що в 2017 році банківська система України стане прибутковою

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на дані попередньої звітності банків, до її підтвердження щорічним аудитом.

Згідно з наведеними даними, в Україні на 1 січня 2017 року сумарний збиток банків, що працюють, становив 158,482 млрд грн, неплатоспроможних банків – 1,661 млрд грн.

За інформацією НБУ, 31 із 93 банків, що працюють, за підсумками року спрацювали зі збитками на загальну суму 169,299 млрд грн, тоді як 63 банки отримали прибуток на загальну суму 10,817 млрд грн.

Найбільший збиток серед банків, що працюють, банків припадає на «ПриватБанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Промінвестбанк», «Альфа-Банк», «Ощадбанк», «БМ Банк», «Укрексімбанк», «УкрСибббанк», «Правекс-Банк».

Найбільший прибуток за підсумками року отримали «Райффайзен Банк Аваль», «Сітібанк», «ОТП Банк», «Креді Агріколь Банк», «Інг Банк Україна», «Ощадбанк», «ПУМБ», «Прокредит Банк», «Укргазбанк», «Кредобанк».

Раніше в Нацбанку повідомили, що банківська система у 2016 році відновила історичний максимум за збитками, отримавши негативний результат на рівні 159 млрд грн.

Попередній рекордний збиток банківської системи України був зафіксований у 2015 році, коли негативний фінансовий результат банків, що працюють, становив 66,6 млрд грн.