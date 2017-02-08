Нацбанк приступає до стрес-тестування наступних 33 банків

Національний банк України приступає до стрес-тестування наступних 33 банків, на які припадає 2% активів банківської системи, очікуючи результатів діагностики до вересня.

Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ході круглого столу в Києві.

Вона нагадала, що Нацбанк вже провів діагностику 60 найбільших банків, на які припадає 98% активів банківської системи.

"З наступного тижня ми почнемо діагностику наступних 33 банків, за розміром невеликих, на які припадає 2% активів. Я сподіваюся, що результати будуть не гіршими, хоча в цій групі є банки, які майже не працюють, і, за моїми очікуваннями, вони цей діагностичний іспит не здадуть", - сказала Рожкова.

За її словами, загальна картина стану цієї групи банків регулятору більш-менш зрозуміла, і результати діагностики можуть бути до вересня, як це передбачено графіком, або навіть раніше. "До вересня ми вже будемо мати діагноз та вирок", - додала Рожкова.

Як повідомляв УНІАН, найбільші банківські установи за результатами діагностичного обстеження топ-20 банків, проведеного Національним банком України у 2015 році, до 1 вересня 2016 року прийняли заходи з виконання програми докапіталізації сукупним обсягом 108 мільярдів гривень.

В рамках узгодженої з Міжнародним валютним фондом плану докапіталізації українські банки повинні досягти адекватності капіталу в 10% протягом наступних 4 років.