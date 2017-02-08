НБУ з 9 лютого підвищує ліміт купівлі банками валюти на міжбанку в 5 разів

Національний банк України пом'якшив вимоги до банків на міжбанківському валютному ринку, підвищивши граничний обсяг купівлі іноземних валют та банківських металів за гривні в 5 разів - до 0,5% від розміру регулятивного капіталу банку в еквіваленті з 0,1%, встановлених раніше.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №7, набуде чинності 9 лютого.

За оцінками НБУ, ці нововведення розширять можливості банків щодо управління валютною позицією, а також будуть сприяти більш активній торгівлі на ринку і самостійного пошуку рівноважного курсу.

"Це досить виважений крок, який не буде мати негативних наслідків для валютного ринку", - наголошується в повідомленні.

Згідно концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планував на першому етапі валютної лібералізації пом'якшити обмеження за експортно-імпортними операціями та прямим іноземним інвестиціям.

У тому числі регулятор анонсував поступове скасування обов'язкового продажу валютної виручки, обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними контрактами і обмеження максимальної суми передоплати за імпортним контрактом, а також планував спростити ліцензування інвестицій в підтримку українського експорту та скасувати репатріацію виручки від припинення участі в капіталі.

Для фізичних осіб регулятор анонсував скасування обмеження на купівлю готівкової валюти, встановлений в даний час у розмірі еквівалента 12 тисяч гривень в день, а також на зняття готівкової валюти з рахунку, чинне на рівні еквівалента 250 тисяч гривень в день.

Переглянути адміністративні обмеження для банків, включаючи граничний обсяг купівлі валюти за власними операціями і хеджування валютних запозичень, а також для юридичних осіб, у тому числі щодо дострокового погашення кредитів нерезидентам і виведення коштів від продажу цінних паперів, регулятор в рамках концепції планував тільки на наступному етапі.

На останньому етапі, згідно концепції, Нацбанк анонсував скасування ліцензування інвестицій в цінні папери та нерухомість за кордоном для фізичних осіб, юридичних осіб і банків.