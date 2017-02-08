НБУ з 9 лютого підвищує ліміт купівлі банками валюти на міжбанку в 5 разів
У Нацбанку повідомили, що це досить виважений крок, який не матиме негативних наслідків для валютного ринку.
Національний банк України пом'якшив вимоги до банків на міжбанківському валютному ринку, підвищивши граничний обсяг купівлі іноземних валют та банківських металів за гривні в 5 разів - до 0,5% від розміру регулятивного капіталу банку в еквіваленті з 0,1%, встановлених раніше.
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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №7, набуде чинності 9 лютого.
За оцінками НБУ, ці нововведення розширять можливості банків щодо управління валютною позицією, а також будуть сприяти більш активній торгівлі на ринку і самостійного пошуку рівноважного курсу.
"Це досить виважений крок, який не буде мати негативних наслідків для валютного ринку", - наголошується в повідомленні.
Згідно концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планував на першому етапі валютної лібералізації пом'якшити обмеження за експортно-імпортними операціями та прямим іноземним інвестиціям.
У тому числі регулятор анонсував поступове скасування обов'язкового продажу валютної виручки, обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними контрактами і обмеження максимальної суми передоплати за імпортним контрактом, а також планував спростити ліцензування інвестицій в підтримку українського експорту та скасувати репатріацію виручки від припинення участі в капіталі.
Для фізичних осіб регулятор анонсував скасування обмеження на купівлю готівкової валюти, встановлений в даний час у розмірі еквівалента 12 тисяч гривень в день, а також на зняття готівкової валюти з рахунку, чинне на рівні еквівалента 250 тисяч гривень в день.
Переглянути адміністративні обмеження для банків, включаючи граничний обсяг купівлі валюти за власними операціями і хеджування валютних запозичень, а також для юридичних осіб, у тому числі щодо дострокового погашення кредитів нерезидентам і виведення коштів від продажу цінних паперів, регулятор в рамках концепції планував тільки на наступному етапі.
На останньому етапі, згідно концепції, Нацбанк анонсував скасування ліцензування інвестицій в цінні папери та нерухомість за кордоном для фізичних осіб, юридичних осіб і банків.