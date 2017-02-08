Базова інфляція в січні прискорилася до 0,4%

17:58, 08 лютого 2017
Фінанси
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Базова інфляція в Україні в січні 2017 року порівняно з груднем 2016 року прискорилася до 0,4%.

REUTERS

Базова інфляція в Україні в січні 2017 року порівняно з попереднім місяцем – груднем 2016 року прискорилася до 0,4% після нульового показника у грудні до листопада.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, в річному вираженні – січень 2017 до січня 2016 року базова інфляція склала 6,2%.

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Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2017 року прискорилася до 1,1% в порівнянні з попереднім місяцем і до 12,6% - у річному вираженні.

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Теги: #інфляція#січень#базова інфляція