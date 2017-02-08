Гривня закрила міжбанк на позначці 26,92 за долар

У середу, 8 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Читайте такожНБУ з 9 лютого підвищує ліміт купівлі банками валюти на міжбанку в 5 разів

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7293/28,7694 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4532/0,4543 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9125 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 536 угод на суму 297,72 мільйона доларів.