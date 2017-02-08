Гривня закрила міжбанк на позначці 26,92 за долар
18:44, 08 лютого 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно до євро встановилися на рівні 28,7293/28,7694 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У середу, 8 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7293/28,7694 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4532/0,4543 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9125 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 536 угод на суму 297,72 мільйона доларів.
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