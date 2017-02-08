Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,91 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2691,2499 (8 лютого – 2703,1894)

100 EUR – 2870,2180 (8 лютого – 2885,6547)

10 RUR – 4,5221 (8 лютого – 4,5667)

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 28,7293/28,7694 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4532/0,4543 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9125 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 536 угод на суму 297,72 мільйона доларів.