НБУ підтримує спрощення процедур самоліквідації та злиття банків

Про це повідомила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова в ході круглого столу в Києві.

"Цей законопроект потрібен, тому що ми спілкуємося з власниками банків і менеджментом. Є певні банки, які готові сьогодні піти в самоліквідацію, залишивши ліцензію небанківської фінустанови, щоб не виконувати вимоги щодо капіталу, а надавати ті послуги, для яких не потрібна банківська ліцензія", - пояснила вона.

Рожкова зазначила, що на ринку склалася тенденція, коли небанківські фінансові компанії, які отримали ліцензії на кілька видів операцій – перекази, обмін валют – стали серйозними конкурентами невеликим банкам. "Можливо, банки будуть повертатися до питання об'єднання, щоб вижити в конкурентному середовищі, і у нас вже є певні заявки на об'єднання", - додала вона.

У свою чергу, представник департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ Олександр Бевз в ході круглого столу нагадав, що початковий варіант законопроекту про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків був представлений ще в лютому минулого року, і Нацбанк розраховує на підтримку парламентом оновленого проекту (6010), зареєстрованого в Раді в лютому цього року.

За його словами, на даний час на ринку залишається 41 банк зі статутним капіталом нижче 200 мільйонів гривень, тоді як діючий графік НБУ передбачає досягнення цієї позначки до 11 липня 2017 року, у зв'язку з чим ряд банків заявили про бажання об'єднатися, приміром, "Индустиалбанк" і "Експрес-банк". "Є банки, які не мають спільних контролерів, але заявляють про своє бажання і готовність шукати контрагента та спільно здійснювати якусь діяльність. Безумовно, це має відбуватися при спільному баченні майбутнього цих банків", - зазначив Бевз.

Читайте такожНацбанк приступає до стрес-тестування наступних 33 банків

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків (6010). Проект оптимізує процедури злиття банків і регулює питання припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

Національний банк постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для низки невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття і ліквідації на банківському ринку України прискоряться.

В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.