Євро дешевшає до долара на фоні політичної невизначеності у Франції

Курс євро до долара в четвер знижується на фоні політичної невизначеності у Франції у зв'язку з прийдешніми виборами президента країни, свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці курс євро до долара знижувався до 1,0682 долара за євро з 1,0699 долара за євро на попередньому закритті. Курс долара до ієни зріс 112,16 ієни за долар з 111,93 ієни на минулих торгах. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) піднімався на 0,21%, до 100,38 пункту, пише Прайм.

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня, другий запланований на 7 травня. Згідно з результатами опитування, які наводить агентство Рейтер, фаворитом першого туру стане лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен, набравши 24% голосів. Її суперники - колишній міністр економіки країни Еммануель Макрон і екс-прем'єр Франсуа Фійон - отримають 21% і 19% голосів відповідно. Агентство не наводить інформації щодо результатів другого туру. Опитування проводилося 6-8 лютого.

Схожі дані показало 3 лютого опитування Ifop: лідерство Ле Пен в першому турі з 25% голосів, у Макрона - 20,5% і у Фійона - 18,5%. У другому турі, за даними Ifop, Ле Пен програє Макрону (37% проти 63%).

Передвиборна програма Ле Пен містить пропозиції про відновлення "національного суверенітету Франції, скорочення припливу мігрантів в країну, перегляд конституції і деяких законів. Тому поточний розклад голосів турбує інвесторів. Це чинить тиск на позиції євро.

Пізніше в четвер на хід торгів на валютному ринку може вплинути статистика з американського ринку праці. Мінпраці США оприлюднить звіт щодо тижневої динаміки кількості заявок на допомогу з безробіття. За прогнозами експертів, показник за тиждень, що завершився 4 лютого, зріс на 4 тисячі з рівня попереднього тижня, становивши 250 тисяч.