Голова МВФ: Україна – чудовий приклад того, де від влади залежить успіх чи невдача програми співпраці

Виконавчий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард назвала Україну прикладом того, де від влади залежить успіх чи невдача місії МВФ.

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Про це Лагард заявила під час дискусії в аналітичному центрі Atlantic Council, передає «Голос Америки».

"Україна – чудовий приклад…. Де через те, що корупція була на дуже високому рівні, ми запропонували владі (і на щастя, вони це підтримали)… що антикорупційні норми, антикорупційні агенції змінять правила проведення державних закупівель, розслідують діяльність компаній, які були гніздом протиправних дій, а також буде проведена правова реформа. І все це було частиною програми з економічного оздоровлення. Влада погодилась, і ми лише повинні продовжувати рухатися в цьому напрямку,", - сказала вона.

Лагард також висловила сподівання, що місія МВФ в Україні одного дня буде належно оцінена як допомога країні стати на ноги.

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Як повідомляв УНІАН, Україна знаходиться у чотирирічній програмі співпраці з МВФ, затвердженій у березні 2015 року. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. з 17,5 млрд дол. У даний момент Україна проходить третій перегляд програми, результатом якого має стати надання нашій країні четвертого кредитного траншу у розмірі 1 млрд дол., а також формування подальшої дорожньої карти співпраці та переліку необхідних реформ на найближчий рік.

На думку уряду України, наша країна виконала всі умови, необхідні для отримання наступного траншу, а саме - вчасно прийняла бюджет і провела «м'яку» націоналізацію найбільшого банку - «ПриватБанку».

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, Україна і МВФ завершують обговорення технічних деталей продовження програми співпраці і отримання четвертого за рахунком кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, особливо МВФ, а також урядів країн «Великої сімки» залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності і ефективності реформ у країні.