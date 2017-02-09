Компанії-позичальники трьох банків-банкрутів заборгували за кредитами 20 мільярдів

Компанії, пов'язані з колишніми власниками неплатоспроможних «Імексбанку», «Брокбізнесбанку» і «Південкомбанку», заборгували цим банкам за кредитами загалом 20 млрд грн, повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з матеріалами фонду, зокрема борг за 43 кредитами юридичних осіб, пов'язаних з колишніми власниками «Імексбанку», становить 8,62 млрд грн, борг за 12 кредитами пов'язаними з попереднім власником «Брокбізнесбанку» - 7,41 млрд грн, борг за 22 кредитами юридичних осіб з ознаками виведення коштів інсайдерам «Південкомбанку» - 3,77 млрд грн.

Як зазначила у ході прес-конференції директор департаменту консолідованих продажів і управління активами ФГВ Юлія Берещенко, майже половина кредитів у ліквідованих банках – це кредити 600 великих бізнес-груп, переважно пов'язаних з колишніми власниками банків, при цьому борги без належного забезпечення і практично не обслуговуються.

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«Великі позичальники виводять свої активи з-за слабкості правового поля України і позицій судів, які в більшості випадків стоять на боці позичальників. Оспорюються кредитні договори та договори застав. Доходить до абсурду: деякі позичальники, які багато років обслуговували кредит, доводять у суді, що вони цей кредит не брали», - сказала вона.

Берещенко підкреслила, що подібна судова практика практично зводить нанівець зусилля Фонду гарантування з продажу активів ліквідованих банків. «У минулому році ми продали активів на 3,2 млрд грн, з яких 900 млн грн ми недоотримали через рішення судів. Тільки в січні цього року, за попередніми даними, ми здійснили продаж на 450 млн грн, з яких 140 млн грн знову ж отримати завадили суди», - додала вона.

Раніше у Фонді гарантування повідомляли, що незалежні оцінювачі оцінили вартість активів 70 банків, що ліквідуються, у яких сформована ліквідаційна маса, 94 млрд грн, що в 4 рази нижче балансової вартості цих активів на рівні 418 млрд грн, враховуючи насамперед якість та актуальну ринкову вартість активів.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.