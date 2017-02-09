МВФ не планує розглядати українське питання найближчого тижня

Рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду не планує найближчого тижня розглядати питання виділення Києву четвертого кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол. за програмою розширеного фінансування EFF.

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Розклад засідань Ради, опублікований на сайті Фонду, сформовано аж до 17 лютого. У переліку тем для обговорення - консультації з урядом Мальти і постпрограмний моніторинг економіки Португалії. Анонсований українською владою ще в січні третій перегляд програми реформ, що передбачає виділення чергового кредитного траншу, у розкладі засідань Ради не значиться.

Як повідомляв УНІАН, Україна перебуває у чотирирічній програмі співробітництва з МВФ, затвердженій у березні 2015 року. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. з 17,5 млрд дол. На даний момент Україна проходить третій перегляд програми, результатом якого має стати надання нашій країні четвертого кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол., а також формування подальшої дорожньої карти співробітництва та переліку необхідних реформ на найближчий рік.

Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, а також урядів країн «Великої сімки» залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності та ефективності реформ у країні.