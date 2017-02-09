Дві фінустанови зацікавилися виведенням з ринку "Платинум Банку"

«Таскомбанк» та «Перший український міжнародний банк» розглядають можливість участі у виведенні з ринку неплатоспроможного «Платинум Банку», повідомив сьогодні журналістам директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін.

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«З'явилися два банки – «Таскомбанк» і «ПУМБ» - з питання прийому активів і пасивів. Вони зараз у кімнаті даних, дивляться активи і формують свої пропозиції», - сказав Ворушилін, розповідаючи про перспективи виведення з ринку неплатоспроможного «Платинум Банку».

Він зазначив, що угода може відбутися, якщо ці пропозиції будуть більші, ніж отримана фондом оцінка незалежних оцінювачів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав «Платинум Банк» неплатоспроможним 11 січня.

«Платинум банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року.

Згідно з даними звітності НБУ на 1 жовтня 2016 року, за обсягом активів банк займав 22-ге місце серед 100 працюючих в Україні банків.

НБУ визнав власниками істотної участі «Платинум Банку» Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.