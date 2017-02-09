Bloomberg назвав головні ризики 2017 року для фінансового ринку

Головними ризиками 2017 року для фінансового ринку є зміцнення долара, невиконання президентом США Дональдом Трампом своїх передвиборчих обіцянок в частині економічних реформ, а також різке підвищення ставок ФРС, повідомляє Bloomberg.

Першою з загроз видання назвало зростання прибутковості казначейських облігацій на тлі покращення макроекономічних показників і зростання інфляції в США може значно нашкодити інвесторам в 2017 році, а також збільшити вартість кредитування для компаній, вважає головний інвестиційний директор OFI Asset Management Жан-Марі Меркадал.

"Шансів подорожчати у бондів мало, проте ризики знецінення досить великі", - сказав Меркадал.

На другому місці опинилося зміцнення долара, яке загрожує стабільності ринків. Зростання курсу американської валюти може зашкодити експортерам США і призвести до зниження темпів прибутків корпоративного сектору, вважає головний інвестиційний директор і співкерівник підрозділи з управління активами Union Bancaire Privee Мішель Лок.

Сильний долар також стане негативним фактором для економік країн, ринків, в такому випадку інвестори можуть вкласти більше коштів в американські активи, побоюючись ослаблення валют ринків, що розвиваються. Зміцнення долара може негативно позначитися на цінах на сировинні товари.

Читайте такожДолар впав до 2-місячного мінімуму на підсумках засідання ФРС

"Тепер небезпека в тому, що різке збільшення прибутковості казначейських облігацій або стрибок курсу долара США можуть створити значні перешкоди для ринків", - сказав Лок.

Замикає першу трійку вплив політики нового президента США Дональда Трампа на фондові ринки.

"Головна загроза для ринків може виходити з Вашингтона. Після перемоги Дональда Трампа на вибори 8 листопада індекс S&P 500 виріс на 7%, індекс Russell 2000, який відстежує американські компанії з невеликою капіталізацією, виріс на 13%", - вважає стратег NN Investment Partners Патрік Мунен.

В Європі індекс Stoxx 600 Basic Resource, який відстежує в тому числі й деякі найбільші в світі гірничодобувні компанії, зріс за цей період на 20%. У цілому це свідчить про те, що ринок оптимістично налаштований щодо Трампа. Але якщо він не приступить до виконання своїх передвиборних обіцянок, ринки знову можуть опинитися в "ведмежою" території.

"У ринків великі надії на реформи Трампа. Але вони можуть розчаруватися, якщо реформи будуть не настільки ефективними, як планується, або якщо їх реалізація буде гальмуватися Конгресом", - зазначив Мунен.

"Також у 2017 році головною загрозою для ринків може стати більш агресивна політика ФРС , зокрема, підвищення ставки більш швидкими темпами, ніж очікують ринки", - вважає трейдер Louis Capital Markets Антоні Беничу.

Прискорення інфляції може підштовхнути ФРС до більш агресивного підвищення ставок, що може негативно позначитися на темпах зростання економіки і знизить апетит інвесторів до ризикових активів.

Завершує п'ятірку ризиків Китай, який може стати найбільшою загрозою для стабільності світових ринків, вважають експерти Deutsche Bank. На їхню думку, економічні показники країни будуть погіршуватися в найближчі місяці.