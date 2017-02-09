Німеччина третій рік поспіль оновлює рекорд за обсягом експорту
Профіцит зовнішньоторговельного балансу країни також досяг історичного максимуму.
За минулий рік підприємства Німеччині продали товарів за кордон на загальну суму 1,21 трлн євро, що на 1,2 відсотка більше, ніж у 2015 році.
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Це - максимальний показник за весь час ведення подібної звітності, повідомило Федеральне статистичне відомство, передає «Німецька хвиля».
Рекорд за обсягом експорту з Німеччини оновлюється вже третій рік поспіль.
Нового максимуму досяг в 2016 році і обсяг імпорту. Німеччина минулого року ввезла товарів на 954,6 млрд євро - на 0,6 відсотка більше, ніж у 2015 році.
Профіцит зовнішньоторговельного балансу також досяг максимального рівня за весь час ведення статистики - 252,9 млрд євро.
Роком раніше позитивне сальдо балансу зовнішньої торгівлі Німеччини становило 244,3 млрд євро.