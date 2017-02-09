Німеччина третій рік поспіль оновлює рекорд за обсягом експорту

За минулий рік підприємства Німеччині продали товарів за кордон на загальну суму 1,21 трлн євро, що на 1,2 відсотка більше, ніж у 2015 році.

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Це - максимальний показник за весь час ведення подібної звітності, повідомило Федеральне статистичне відомство, передає «Німецька хвиля».

Рекорд за обсягом експорту з Німеччини оновлюється вже третій рік поспіль.

Нового максимуму досяг в 2016 році і обсяг імпорту. Німеччина минулого року ввезла товарів на 954,6 млрд євро - на 0,6 відсотка більше, ніж у 2015 році.

Профіцит зовнішньоторговельного балансу також досяг максимального рівня за весь час ведення статистики - 252,9 млрд євро.

Роком раніше позитивне сальдо балансу зовнішньої торгівлі Німеччини становило 244,3 млрд євро.