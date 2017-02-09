Державний "Ощадбанк" з 2018 року стане учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, повідомив сьогодні журналістам директор-розпорядник фонду Костянтин Ворушилін.

"До 2018 року ми очікуємо, і це вже прописано, що "Ощадбанк" теж стане учасником фонду. Це будуть додаткові відрахування до фонду", - сказав Ворушилін.

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За його словами, світова практика передбачає, що всі банки є учасниками аналогічних фондів.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Згідно з чинним законодавством, 100% вкладів в "Ощадбанку" гарантуються державою, при цьому банк в даний час не сплачує внески до Фонду гарантування на відміну від інших банків, вклади в яких гарантуються фондом у межах 200 тисяч гривень.