МВФ розраховує провести засідання Ради директорів по Україні найближчим часом

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд розраховує провести засідання Ради директорів по Україні найближчим часом і представити на розгляд керівництва Фонду не тільки огляд виконання діючої програми співпраці - так званий Третій перегляд, але також доповідь про економічну ситуацію в країні (Article IV), який є технічним документом, який складається для всіх країн-членів МВФ раз у два роки. Про це в ході традиційної прес-конференції у Вашингтоні сказав глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

"У нас відбулися дискусії з українськими властями, ми найближчим часом подамо на засідання Ради директорів об'єднаний доповідь щодо Третього перегляду програми EFF, а також Доповідь з економічної ситуації в країні. Ми вважаємо, що представлення доповіді та засідання ради (по Україні - УНІАН) відбудеться скоро, - сказав Райс. - Ми в тісному контакті з владою. Є технічні моменти, які я не можу назвати, але вони повинні бути вирішені. Але незабаром вони будуть вирішені. Ми розраховуємо представити доповіді в найближчі тижні".

Читайте такожГолова МВФ: Україна – чудовий приклад того, де від влади залежить успіх чи невдача програми співпраці

Як повідомляв УНІАН, Україна знаходиться у чотирирічній програмі співпраці з МВФ, затвердженої в березні 2015 року. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів з 17,5 мільярда доларів.

В даний момент Україна проходить Третій перегляд програми, результатом якого мало стати надання нашій країні четвертого кредитного траншу в розмірі 1 мільярда доларів, а також формування подальшої дорожньої карти співробітництва та переліку необхідних реформ на найближчий рік.

Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, а також урядів країн "Великої сімки" залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності та ефективності реформ в країні.