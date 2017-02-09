Гривня закрила міжбанк на позначці 27,09 за долар

У четвер, 9 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,03/27,09 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9031/28,9646 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4599/0,4615 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0251 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 486 угод на суму 217,36 мільйона доларів.