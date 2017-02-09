Україна потребує проведення пенсійної реформи - представник МВФ

Україна гостро потребує проведення пенсійної реформи, яка дозволить оновити всю пенсійну систему в країні, і в цьому сенсі підвищення пенсійного віку або пенсійного стажу - один з механізмів реформи. Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав голова Департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джеррі Райс.

"Влада України погодилася з необхідністю проведення пенсійної реформи, щоб забезпечувати гідні пенсії і збалансувати бюджет Пенсійного фонду. Пенсійна система має бути зрозумілішою, прозорішою", - зазначив Він.

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Як повідомляв УНІАН, уряд наполягає на проведенні пенсійної реформи в Україні, оскільки накопичені дисбаланси не дозволяють виплачувати гідні пенсії громадянам і при цьому вимагають значних бюджетних вливань. Разом з тим, ключовим завданням пенсійної реформи уряд називає скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

Проведення пенсійної реформи також є частиною програми реформ, схваленої МВФ. Разом з тим у Меморандумі, підписаному між урядом України і керівництвом Фонду у вересні 2016 року, немає жорсткої норми про підвищення пенсійного віку, але є рекомендація скорочувати дефіцит Пенсійного фонду, оскільки на поточний момент він покривається за рахунок бюджетних асигнувань. У бюджеті Пенсійного фонду на 2017 рік дотація з держбюджету перевищує 140 мільярдів гривень. Діалог з МВФ з цього питання триває.

На даний момент уряд та МВФ розробляють модель пенсійної реформи, не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку.