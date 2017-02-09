Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,02 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2702,5143 (9 лютого – 2691,2499)

100 EUR – 2889,5283 (9 лютого – 2870,2180)

10 RUR – 4,5787 (9 лютого – 4,5221)

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Як повідомляв УНІАН, 9 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,03/27,09 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9031/28,9646 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4599/0,4615 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0251 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 486 угод на суму 217,36 мільйона доларів.