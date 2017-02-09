У Нацбанку пояснили причини січневої інфляції

Прискорення інфляції в січні 2017 року до 1,1% в порівнянні з попереднім місяцем і до 12,6% у річному вираженні було очікуваним і сталося на тлі збільшення виробничих витрат, зростання сировинних цін на світових ринках і ослаблення гривні наприкінці 2016 року - першій половині січня 2017 року.

Про це йдеться в коментарі Національного банку України, переданому УНІАН.

Нацбанк зазначив, що динаміка цін у січні близька до прогнозної траєкторії річний споживчої інфляції, і надалі регулятор очікує уповільнення річної інфляції до 9,1% на кінець 2017 року.

Також Нацбанк зазначив, що з січня 2017 змінилася методологія розрахунку індексів споживчих цін. Зокрема, актуалізовані споживчий набір товарів і послуг, розширено перелік компонентів базової інфляції, а також використана нова вагова структура, яка базується на даних національних рахунків.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2017 року прискорилася до 1,1% в порівнянні з попереднім місяцем і до 12,6% - у річному вираженні.

Національний банк України підвищив прогноз по інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% і зберіг його на 2018 рік на рівні 6%, що відповідає оголошеним раніше цільовим орієнтирам на рівні 8% ± 2 п. п. і 6% ± 2 п. п. відповідно.

Згідно з консенсус-прогнозом опитаних УНІАН експертів, економіка України в 2017 році продовжить тенденцію відновлення і зростання ВВП може прискоритися до 2,1%, промислового виробництва – до 2,5%, у той час як інфляція сповільниться до 10%.