В Україні скоротилася грошова база

Обсяг грошової бази в Україні в січні знизився на 5,1% – до 362 мільярдів гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг готівки поза банками за цей період знизився на 6,2% - до 294,997 мільярда гривень, грошовий агрегат М3 (монетарна маса) – на 3,3%, до 1,066 трильйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 13,6% – до 381,575 мільярда гривень.