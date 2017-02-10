Українські банки скоротили борг перед НБУ на 3 мільярди

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 лютого 2017 року склав 71,781 мільярда гривень, що на 2,997 мільярда гривень, або на 4% нижче показника на 1 січня 2017 року.

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Як повідомляється на сайті НБУ, обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ за цей період знизився на 10,8%, або на 7,351 мільярда гривень – до 60,816 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року склав 74,828 мільярда гривень, що на 31,031 мільярда гривень, або на 29,3%, що нижче показника на 1 січня 2016 року.