В українських банках падає обсяг депозитів

Обсяг гривневих депозитів в українських банках у січні, за оперативними даними, знизився на 2,3% – до 415,887 мільярда гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) – також знизився - на 1,8%, до 13,075 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, залишки за гривневими кредитами за цей період скоротилися на 0,4% – до 501,390 мільярда гривень, за валютними кредитами у доларовому еквіваленті - на 2%, до 17,796 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках в 2016 році, за оперативними даними, у національній валюті зріс на 8,7% – до 425,624 мільярда гривень, але при цьому знизився в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 0,4% - до 13,245 мільярда доларів.