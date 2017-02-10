Активи працюючих банків України зросли майже на 2 мільярди

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, у 2016 році зросли на 1,913 мільярда гривень, або на 0,2%, – до 1,256 трильйона гривень за станом на 1 січня 2017 року.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі обсяг наданих кредитів за рік скоротився на 3,845 мільярда гривень, або на 0,4%, - до 1,006 трильйона гривень.

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Зобов'язання банків за цей період знизилися на 18,158 мільярда гривень, або на 1,6%, - до 1,133 трильйона гривень, в той час як капітал банків зріс на 20,071 мільярда гривень, або 19,4%, - до 123,784 мільярда гривень.

Також повідомляється, що за рік кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, скоротилася на 21 - до 96 фінустанов, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.

Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих банків в Україні становили 1,254 трильйона гривень, а кількість працюючих банків - 117.