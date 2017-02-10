Євросоюз у наступні тижні виділить Україні 600 мільйонів євро - Юнкер

12:20, 10 лютого 2017
Фінанси
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оновлено

Юнкер зауважив, що український уряд проводить реформи і цього достатньо, щоб виділити Україні 600 мільйонів євро.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер / Фото УНІАН

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що у наступні тижні Україні будуть виділені 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав в Брюсселі по завершенню зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Юнкер зауважив, що український уряд проводить реформи, і додав: "Цього достатньо, щоб виділити у наступні тижні 600 мільйонів".

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Теги: #Гройсман#Єврокомісія#Юнкер