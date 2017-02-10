НАБУ розслідує корупційні справи майже на 83 мільярди гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

«На стадії досудового розслідування у НАБУ перебуває 264 провадження, сукупний розмір предмету злочину у яких становить 82,9 млрд грн», - поінформував він.

За словами Ситника, у процесі досудових розслідувань було заарештовано грошові кошти в сумі 601,94 млн грн, 80,16 млн дол. США, 7,41 млн євро, 3170 фунтів.

Читайте такожСправи з НАБУ півроку просто лежать у суді - глава місії ЄС

Також він додав, що у результаті діяльності НАБУ вдалося запобігти розкраданню 583 млн грн, на рахунки державних підприємств повернуто 116 млн грн.

Як відомо, в Євросоюзі очікують створення Антикорупційного суду в Україні.

Створення Вищого антикорупційного суду в рамках проведення судової реформи передбачено законом про судоустрій та статус суддів, ухваленим Верховною Радою 2 червня 2016 року.

Читайте такожНАБУ затримало п’ятьох підозрюваних у привласненні 30 млн грн коштів однієї з АЕС

Відповідно до закону, у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ: Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд.

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що закон про Антикорупційний суд буде ухвалено протягом 2017 року. 15 грудня 2016 року Петренко заявив, що концепція щодо антикорупційних судів України вже готова, законопроект підготують за кілька місяців.

В свою чергу директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наголошував на необхідності судової реформи як елементу ефективної боротьби з корупцією, в тому числі створення Антикорупційного суду до кінця 2017 року.