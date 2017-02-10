Гройсман вже придумав, як витратити 600 мільйонів євро від ЄС

Макрофінансова допомога в розмірі 600 мільйонів євро, яка може бути надана Україні вже в найближчі тижні за рішенням Єврокомісії, буде направлена до бюджету і надасть додатковий позитивний ефект на розвиток економіки нашої країни. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

"Ми обговорили поточну ситуацію в Україні, я поінформував президента Єврокомісії про те, що нам вдалося у другому півріччі 2016 року забезпечити макроекономічну стабілізацію. У 2017 році ми бачимо і прогнозуємо економічне зростання, позитивні сигнали розвитку економіки", - сказав Гройсман.

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"Наше співробітництво з Євросоюзом носить стратегічний характер, і я хочу подякувати за підтримку тих трансформаційних процесів, які проходять в Україні. Україна справді долає непростий шлях змін, і головне, щоб наші громадяни відчували, що ці зміни позитивно впливають на якість їх життя. В цьому контексті рішення, яке прийнято сьогодні - про виділення Україні в найближчі тижні макрофінансової допомоги розміром 600 мільйонів євро, а це близько 18 мільярдів гривень - це дуже відчутна підтримка в таких непростих умовах", - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року ЄС задекларував готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала в загальній складності 600 млн євро.

У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна також отримала поки тільки 600 млн євро, а виділення наступних кредитних траншів було призупинено. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримала.

Макрофінансова допомога від Європейського союзу є одним з основних джерел зовнішнього фінансування, яке отримує наша країна. Поряд із кредитами міжнародних фінансових організацій, допомога ЄС та урядів країн "Великої сімки" були і залишаються основою золотовалютних резервів Національного банку, а також додатковим ресурсом для державного бюджету України, за рахунок якого фінансуються багато інфраструктурних проектів, включаючи будівництво доріг і проведення реформ у сфері освіти та медицини.