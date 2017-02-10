Фонд гарантування: власники "Хрещатика" вивели з банку більше 3 мільярдів

Колишні власники та керівництво банку "Хрещатик" із застосуванням різних схем вивели з банку активи на суму мінімум 3 мільярди гривень, заявили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

За інформацією прес-служби фонду, незалежні ліцензовані оцінювачі оцінили активи банку, включені до ліквідаційної маси, в 2,65 мільярда гривень, що в 3 рази нижче їх балансової вартості на рівні 8,13 мільярда гривень.

У тому числі вартість кредитів корпоративних клієнтів, яка за балансом становить 4,006 мільярда гривень, незалежні оцінювачі знизили ціни майже в 5 разів – до 834 мільйонів гривень.

Серед причин, що знижують ринкову вартість кредитів, фонд назвав їх низький рівень обслуговування та низьку якість застав. Так, 84% кредитного портфеля юридичних осіб банку - інсайдерські, а 85% цінних паперів - "сміттєві".

Фонд зазначив, що спроби виведення активів з банку тривають. На даний час є ризик виведення активів банку на 250 мільйонів гривень в результаті судових рішень, легализующих схеми родичів одного з керівників банку та корпоративних позичальників, пов'язаних з акціонером.

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Фонд підкреслив, що на сьогодні подав правоохоронцям 66 заяв про вчинення кримінальних злочинів у банку "Хрещатик", а також ініціював 220 позовних заяв і 270 виконавчих проваджень.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня 2016 року почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.