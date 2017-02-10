Гройсман назвав плюси підвищення мінімальної зарплати

Підвищення мінімальної заробітної плати, запроваджене з 1 січня 2017 року, стане запорукою підвищення середньої зарплати по країні й, таким чином, забезпечить додаткове зростання економіки України на 0,5% при збереженні прогнозного показника інфляції 8% плюс-мінус 2%.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході зустрічі з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

«Що стосується підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року - воно позитивно позначиться на зростанні економіки. Ми очікуємо, що лише від цього рішення ми матимемо близько 0,5% зростання ВВП. Крім того, мені приємно відзначити, що Нацбанк залишає прогноз інфляційних процесів у розмірі 8% «плюс мінус» 2%. Тобто, коригування показника інфляції навіть до 9% ніяк не позначиться на розвитку національної економіки", - сказав Гройсман.

"Це хороший прогноз, і ми будемо бачити, що реальна зарплата зростає, ми зменшимо дефіцит Пенсійного фонду, що стане умовою створення в Україні справедливої пенсійної системи. Тобто, ми від цього рішення (підвищення мінімальної зарплати - УНІАН) очікуємо якісного впливу на економіку", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня цього року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Додатковий обсяг бюджетних витрат на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, становитиме понад 40 млрд грн. Крім того, з початку року набули чинності законодавчі норми, якими серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат «у конверті» в розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

За оцінками уряду, дотримання норми про підвищення мінімальної зарплати дозволить не лише вивести соціальне забезпечення громадян країни на новий рівень - шляхом покращення умов оплати праці та підвищення рівня доходів, але також вивести з тіні той сектор економіки, де виплачуються зарплати в конвертах.