Юнкер похвалив Гройсмана за зусилля із скасування мораторію на експорт українського лісу та пообіцяв 600 мільйонів євро

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що в найближчі тижні буде виділено 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Юнкер зазначив, що український уряд проводить реформи, і додав: "Цього достатньо, щоб виділити в найближчі тижні 600 мільйонів".

"Це відбудеться в найближчі тижні, тому що після того, як ви бачите зусилля, спрямовані на реформи, українці мають право отримати щось назад. Перше рішення, яке я прийняв вчора ввечері, було про те, що ми повинні виділити другий транш в найближчі тижні", - заявив він.

Також було прийнято до уваги рішення уряду щодо законопроекту щодо експорту лісу-кругляка в Європейський Союз.

"Я повинен сказати, що Україна в останні два-три роки проводить реформи. В той час, як уряд впроваджує проект закону про мораторій на експорт лісу, для мене цього достатньо, щоб виділити 600 мільйонів, яких очікують українці. Ми підтримуємо Україну не тільки в конфлікті з Росією, але і в цілому", - підкреслив Юнкер.

При цьому Юнкер нагадав, що серед умов виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні європейська сторона "вказувала на зняття заборони на експорт деревини".

"І ми очікуємо, що парламент це зробить. Я зазначив, що прем'єр і його уряд внесли цей проект закону в парламент, уряд докладає зусиль, щоб це сталося, і ми задоволені тим, як прем'єр-міністр з цим справляється", - додав президент ЄК.

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Крім того, президент ЄК зазначив, що провів з прем'єр-міністром України "дуже конструктивну" зустріч.

"Ми обговорили, звичайно, ситуацію на сході України, і прем'єр пояснив, що відбувається на місцях, але інша частина нашого діалогу стосувалася виділення Україні другого траншу", - підкреслив він.

Також Юнкер відповів жартом на запрошення Гройсмана відвідати Україну під час проведення в Києві міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

"Ми домовилися, що перед початком виступимо дуетом - українсько-люксембурзьким дуетом для всього світу, тому що він абсолютно не здатний співати", - сказав президент ЄК.

У відповідь Гройсман відреагував: "Ми про це домовилися".

Україна прийме виважене рішення щодо скасування заборони на експорт лісу в Європейський Союз, яке задовольняло б українські інтереси та інтереси Євросоюзу, який надає нашій країні макрофінансову допомогу.

Скасування заборони на експорт лісу, введеного в 2015 році терміном на 10 років для стабілізації ринку деревини та подолання корупції у цій сфері, була однією з ключових умов надання Києву макрофінансової допомоги в 600 млн євро. Разом з тим, в Єврокомісії прийняли рішення виділити Україні гроші навіть попри те, що заборона існує. Глава Єврокомісії Юнкер зазначав, що для Брюсселя буде достатнім, якщо уряд підготує необхідний проект закону про скасування заборони, а Верховна Рада його підтримає.

«Законопроект щодо скасування заборони внесений в парламент, ми ведемо консультації, і по завершенні цієї роботи знайдемо правильні рішення, які будуть в інтересах України і ЄС", - повідомив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, зняття мораторію на експорт лісу-кругляка, введеного в 2015 році терміном на 10 років, а також організація виплат внутрішнім переселенцям, є ключовими умовами виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу у розмірі 600 млн євро.

У грудні 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Верховній Раді заявив, що питання відновлення експорту лісу-кругляку в країни Євросоюзу або продовження існуючого в Україні мораторію на такий експорт має бути вирішено у відповідності з національними інтересами і в рамках переорієнтації від економіки сировинного типу до економіки виробництва конкурентного продукту.

Довідка УНІАН. Україна в 2015 році ввела мораторій на експорт деревини як єдино можливої на той момент заходи, яка дозволила навести порядок у сфері вирубки лісу та обігу продукції лісового господарства. Разом з тим, це рішення викликало багато критики з боку ЄС. Зокрема, єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом зазначила, що мораторій суперечить нормам Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

В Україні єдиної позиції щодо мораторію на експорт деревини немає.