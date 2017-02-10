Підвищення мінімальної зарплати дозволить підняти пенсії - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття новозбудованої поліклініки Коломийської центральної районної лікарні.

«Ми готові нашими рішучими кроками робити все можливе для того, щоб кожен українець міг сказати, що з кожним днем ситуація змінюється на краще», - заявив президент.

Читайте також"Мінімалка" 3200: Кабмін хоче створити групи для контролю за виконанням закону про підвищення зарплати

«Після того, як підняли мінімальну заробітну платню, зараз має зрости єдиний соціальний внесок і надходження до Пенсійного фонду. Це створить можливості підняти пенсії пенсіонерам, і це треба робити», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня цього року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн. Додатковий обсяг бюджетних витрат на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, становитиме понад 40 млрд грн. Крім того, з початку року набули чинності законодавчі норми, якими серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат «у конверті» в розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

За оцінками уряду, дотримання норми про підвищення мінімальної зарплати дозволить не лише вивести соціальне забезпечення громадян країни на новий рівень - шляхом покращення умов оплати праці та підвищення рівня доходів, але також вивести з тіні той сектор економіки, де виплачуються зарплати в конвертах.