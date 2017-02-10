Гонтарева спростовує свою причетність до роботи в інтересах "сім'ї" Януковича

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева спростовує свою причетність до роботи в інтересах «сім'ї» екс-президента Віктора Януковича, йдеться в її коментарі, переданому УНІАН у відповідь на відповідні публікації у ЗМІ.

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«Деякі політики звинувачують мене у сприянні виведенню коштів «злочинною владою». Вважаю таке звинувачення нісенітницею, адже ці кошти не виводилися за кордон, а інвестувалися у внутрішній державний борг - це пряма позика державному бюджету, яку державі, в разі прийняття закону про спецконфіскацію, не потрібно буде повертати», - пояснила Гонтарева.

Голова НБУ також зазначила, що її практична діяльність у компанії ICU головним чином була спрямована на управління активами. «Я не мала відношення безпосередньо до брокерської діяльності, про що, до речі, добре відомо усім професійним учасникам ринку», - додала Гонтарева.

Також вона наголосила, що вже неодноразово виступала на підтримку закону про спецконфіскацію або будь-якого іншого законного способу повернення коштів до бюджету країни.

«Національний банк зі свого боку зробив усе можливе для того, щоб ці кошти були заарештовані ще у червні 2014 року. Регулятор з нетерпінням чекає від депутатів ухвалення цього закону і поповнення державного бюджету», - резюмувала голова НБУ.

Довідка УНІАН. У липні 2014 року Служба фінансового моніторингу України виявила на рахунках компаній, близьких до екс-президента Віктора Януковича, кошти у розмірі 1,5 млрд дол.

Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави, проте вони так і не були повернуті.

Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію коштів у вересні 2016 року.

Для збереження збалансованості бюджету на 2017 рік уряд заклав 12 млрд грн з 40 млрд грн ймовірної спецконфіскації.