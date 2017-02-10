Нацбанк продав сьогодні на валютному аукціоні майже $27 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 10 лютого, продав банкам 26,9 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 39 мільйонів доларів, середньозважений курс аукціону – 27,2252 гривні/долар.

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За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 27,1937 гривні/долар, учасники ринку уклали 312 угод на суму 145,28 мільйона доларів.