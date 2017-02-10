НБУ поділив банки на групи за новими критеріями

Національний банк України змінив критерії розподілу банків на групи на 2017 рік.

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Як повідомляється на сайті НБУ, кількість груп банків скоротилася з чотирьох до трьох.

До групи банків з державною часткою увійшли 6 банків: «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Український банк реконструкції та розвитку» і «Розрахунковий центр».

У другій групі представлені 25 банків іноземних банківських груп: «Промінвестбанк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Кредобанк», «ВиЭс Банк», «Марфін банк», «УкрСиббанк», «Ідея Банк», «Правекс-банк», «Креді Агріколь Банк», «Піреус Банк МКБ», «Альфа-Банк», «ІНГ Банк Україна», «ОТП Банк», «Сітібанк», «ПроКредит Банк», «Ощадбанк», «БМ Банк», «Форвард», «Кредит Європа Банк», «Дойче Банк ДБУ», «СЕБ Корпоративний банк», «Кредитвест Банк», «БТА Банк».

Решта 63 банки НБУ об'єднав у групу банків з приватним капіталом.

Нацбанк зазначив, що буде використовувати нову класифікацію виключно для представлення результатів діяльності банківської системи, а не для наглядових цілей.

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних фінансових установ, у 2016 році зросли на 1,913 млрд грн, або на 0,2%, – до 1,256 млрд грн станом на 1 січня 2017 року.

Кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, за рік скоротилася на 21 - до 96 фінустанов, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.