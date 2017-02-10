Гривня йде на вихідні з курсом 27,25 за долар

У п'ятницю, 10 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,20/27,25 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,8836/28,9367 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4639/0,4653 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 27,2068 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 562 угоди на суму 333,88 млн дол.