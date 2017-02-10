Держпідприємства втратили в "Платинум Банку" понад півмільярда гривень

Більше 10 державних підприємств тримали кошти на рахунках у «Платинум Банку», який Національний банк України визнав неплатоспроможним 11 січня.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сума коштів на рахунках цих компаній перевищує 500 млн грн в еквіваленті.

У рамках чинного законодавства Фонд гарантування вкладів відшкодовує втрати коштів з поточних, депозитних та карткових рахунків у межах 200 тис. грн фізичним особам, а з 1 січня 2017 року - і фізособам-підприємцям.

Кошти інших кредиторів відшкодовуються Фондом за рахунок надходжень від реалізації активів банку в ході його ліквідації.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав «Платинум Банк» неплатоспроможним 11 січня.

«Платинум Банк» (раніше - «Міжнародний іпотечний банк») працював на ринку України з 2005 року.

Згідно з даними звітності НБУ на 1 жовтня 2016 року, за обсягом активів банк обіймав 22-е місце серед 100 діючих в Україні банків.

НБУ визнав власниками істотної участі «Платинум Банку» Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.