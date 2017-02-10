В НБУ назвали кількість фальшивих грошей в Україні: побільшало підроблених "п'ятисоток" (інфографіка)

Загальна кількість підроблених банкнот гривні у 2016 році перебувала практично на рівні 2015 року – 2,8 підробок на 1 млн справжніх купюр – при цьому кількість фальшивих купюр номіналом 500 грн зросла.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в цілому серед підроблених банкнот національної валюти торік переважали номінали 500 грн, 50 грн, 100 грн і 200 грн.

Серед валютних банкнот Нацбанк зафіксував найбільшу кількість підробок купюр 100 доларів США, 200 і 100 євро, 5 тисяч російських рублів.

Для порівняння Нацбанк привів дані Європейського центробанку, згідно з якими у країнах Євросоюзу за підсумками 2016 року показник фальшивих банкнот становив близько 36 штук на 1 млн справжніх.

За інформацією НБУ, в переважній більшості випадків підроблені банкноти виготовляються з використанням копіювальної або комп'ютерної техніки - струменевих і лазерних принтерів.

Водночас, як наголошується у повідомленні, в грудні 2016 року з обігу були вилучені банкноти номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлені поліграфічним способом з подібною оригіналу імітацією окремих елементів захисту.

Також повідомляється, що в 2016 році Нацбанк вилучив з обігу близько 820 млн штук зношених банкнот, що на 11,5% менше, ніж за 2015 рік.

За інформацією регулятора, на 1 січня в обігу в країні знаходилася готівка на 341,1 млрд грн, зокрема банкноти на 339 млрд грн і монети на 2 млрд грн.

Загальна кількість банкнот на душу населення становить 70 штук, розмінних монет - 285 штук.

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядок заміни пошкоджених банкнот і правила їх випуску в обіг відносяться до виключної компетенції Національного банку України.