НАБУ розслідуватиме діяльність заступника голови Нацбанку Рожкової

Національне антикорупційне бюро України наступного тижня має намір відкрити провадження за фактом можливих зловживань посадовцями Національного банку України, зокрема в контексті оприлюднених записів перемовин заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової з акціонерами низки банків.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник.

“Ми збираємось реєструвати наступного тижня провадження щодо вказаного факту”, - сказав він.

У коментарі НБУ щодо можливого відкриття провадження НАБУ зазначається, що об'єктивне і незалежне розслідування Національного антикорупційного бюро України допоможе припинити маніпуляції і провокації, пов'язані із записами телефонних розмов заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової.

"Сподіваємося, що НАБУ встановить походження цих записів, а також зацікавлених осіб у їх оприлюднення", - наголошується в повідомленні.

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Нацбанк також нагадав, що готовий сприяти проведенню слідчих дій і надавати відповідну інформацію для всебічного і об'єктивного розслідування при відкритті провадження, у тому числі про події, які передували публікації записів телефонних розмов Катерини Рожкової.

Нагадаємо, журналісти програми ЦРУ провели розслідування про виведення грошей з "Платинум-банку", в якому фігурує Рожкова. За їхніми даними, мільйони банку вивели через санаторій одеського бізнесмена.

"Застава "Платинум-банку" під кредит НБУ під назвою "Молдова", що фігурує в телефонній розмові заступник голови Нацбанку Катерини Рожкової і топ-менеджера банку Дмитра Зінкова - це пошарпаний одеський санаторій. Власником "Молдови" неформально називають одеського бізнесмена Бориса Кауфмана", - йдеться в розслідуванні.

На базі цього санаторію акціонери "Платинум-банку" заснували понад 40 підприємств. Частина з них мають всі ознаки фіктивності і підозрюються у виведенны 1,1 мільярда гривень з "Платинум-банку", відзначають журналісти.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Рожкова заявила, що має намір звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з прослуховуванням її телефона.

25 листопада у Службі безпеки України пообіцяли провести розслідування можливого прослуховування телефона Рожкової.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що позафракційний народний депутат Євген Мураєв направив до відомства депутатське звернення, до якого була долучена флешка, на якій були записи нібито цих розмов.

У кінці жовтня 2016 року в будинку заступника голови правління Нацбанку Катерини Рожкової проводили обшуки, які можуть бути пов'язані з можливою причетністю Рожкової до банкрутства банку "Михайлівський" і махінацій на користь "Платинум-банку".