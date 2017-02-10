У понеділок долар і євро подорожчають: НБУ опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2720.6833 (10 лютого – 2702.5143)

100 EUR – 2891.8143 (10 лютого – 2889.5283)

10 RUR – 4.6234 (10 лютого – 4.5787)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,20/27,25 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,8836/28,9367 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4639/0,4653 грн/рубль.