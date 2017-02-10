У понеділок долар і євро подорожчають: НБУ опустив офіційну гривню
20:00, 10 лютого 2017Фінанси
4990
Офіційний курс НБУ на 13 лютого: 100 USD – 2720.6833 грн; 100 EUR – 2891.8143 грн; 10 RUR – 4.6234 грн.
Гривня йде на вихідні з курсом 27,25 за долар / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
Читайте такожВ НБУ назвали кількість фальшивих грошей в Україні: побільшало підроблених "п'ятисоток" (інфографіка)
100 USD США – 2720.6833 (10 лютого – 2702.5143)
100 EUR – 2891.8143 (10 лютого – 2889.5283)
10 RUR – 4.6234 (10 лютого – 4.5787)
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,20/27,25 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,8836/28,9367 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4639/0,4653 грн/рубль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter