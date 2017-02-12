Мінімальні зарплати в ЄС: в десяти країнах "мінімалка" нижча за 500 євро (інфографіка)

Станом на 1 січня 2017 року розмір мінімальної зарплати був законодавчо встановлений у 22 з 28 країн-членів Європейського Союзу. Не мають мінімальної зарплати лише Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія та Швеція.

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У десяти східноєвропейських країнах мінімальна заробітна плата була нижчою за 500 євро в місяць: Болгарія (235), Румунія (275), Латвія і Литва (380), Чехія (407), Угорщина (412), Хорватія (433), Словаччина (435), Польща (453) і Естонія (470), повідомляє DT.UA з посиланням на Eurostat.

У п'яти країнах на півдні Європи мінімальна заробітна плата знаходиться на рівні від 500 до 1000 євро в місяць: Португалія (650), Греція (684), Мальта (736), Словенія (805) та Іспанія (826).

Решта сім держав-членів ЄС розташовані на заході та півночі Європи, і мінімальна заробітна плата там вища за 1000 в місяць: Великобританія (1397), Франція (1480), Німеччина (1498), Бельгія (1532), Нідерланди (1552), Ірландія (1563) і Люксембург (1999).

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Для порівняння мінімальний розмір оплати праці в Сполучених Штатах становить 1192 євро в місяць.

Однак, як зазначає Eurostat, розрив у мінімальних зарплатах компенсуються рівнем цін у різних країнах ЄС. Наприклад, в Люксембурзі він у три рази вище, ніж у Болгарії.

Порівняно з 2008 роком мінімальна заробітна плата зросла у всіх країнах за винятком Греції, де вона впала на 14%. У період з 2008 по 2017 рік мінімальна зарплата найбільше зросла в Болгарії (на 109%), Румунії (на 99%), Словаччині (на 80%), а також Естонії (на 69%), Латвії (на 65%) і Литві (на 64%).

Нагадаємо, що майже чверть загальних витрат всіх домогосподарств Європи йде на оплату житла і комунальних послуг: води, електрики, газу та інших видів палива. Найвищі витрати на житло та комунальні послуги в таких країнах: у Данії – 29,4% від загальних витрат домашніх господарств, у Фінляндії – 28,2%, у Франції – 26,4%, у Швеції – 26,0%, у Чехії – 25,9%, у Великобританії – 25,6%.