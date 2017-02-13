Гроші вкладникам банків-банкрутів повертатимуть по-новому

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав договори з банками-агентами для здійснення виплат вкладникам неплатоспроможних банків через автоматизовану систему, тестування якої почнеться наступного тижня.

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Як повідомила прес-служба фонду, система передбачає вільний вибір вкладником банку для отримання виплат серед підключених до системи. Зокрема, відповідні договори підписані з банками «Правекс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ТАСкомбанк» та «Південний».

Фонд нагадав, що нормативно-правові акти, що дозволяють перейти до виплат з допомогою нової автоматизованої системи, набрали чинності 31 січня 2017 року.

Раніше директор-розпорядник фонду Костянтин Ворушилін в інтерв'ю УНІАН заявляв про плани фонду перейти до системи виплат гарантованого відшкодування вкладникам поза прив'язкою до певного банку-агента, щоб вкладник міг визначати установу для виплат самостійно.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.