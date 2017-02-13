У Гонтаревої починають діагностику чергових 37 банків
В 2015-2016 роках НБУ вже провів подібну перевірку щодо 60 найбільших банків за обсягом активів.
Національний банк сьогодні, 13 лютого, починає діагностичне обстеження якості активів та достатності капіталу 37 банків, які ще не пройшли цю процедуру.
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Як нагадала прес-служба регулятора, в 2015-2016 роках НБУ вже провів подібну перевірку щодо 60 найбільших банків за обсягом активів.
«Тепер прийшла черга продіагностувати решту банків, розмір активів яких менший від 2% активів банківської системи. Цей процес пройде в два етапи - до 1 червня і 1 серпня 2017 року, ще якийсь час триватиме узгодження з банками результатів діагностування і, за необхідності, формування на їх основі програм докапіталізації», - прокоментувала заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Нацбанк зазначив, що за результатами діагностики 60 найбільших банків 21 з них не потребував докапіталізації, 9 виконали програми докапіталізації в повному обсягу, 4 визнані неплатоспроможними і 26 фінустанов виконують зобов'язання з докапіталізації за затвердженим графіком.
Як повідомляв УНІАН, найбільші банківські установи за результатами діагностичного обстеження топ-20 банків, проведеного Національним банком України в 2015 році, до 1 вересня 2016 року вжили заходів з виконання програми докапіталізації сукупним обсягом 108 млрд грн.
У рамках узгодженого з Міжнародним валютним фондом плану докапіталізації українські банки повинні досягти адекватності капіталу в 10% впродовж наступних 4 років.
Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.