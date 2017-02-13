У Мінекономрозвитку підрахували прибуток українських держкомпаній

14:27, 13 лютого 2017
Фінанси
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Чистий прибуток українських держкомпаній у січні-вересні 2016 року становив 38,3 мільярда гривень.

Ілюстрація REUTERS

Чистий прибуток українських державних компаній у січні-вересні 2016 року становив 38,3 мільярда гривень, а сукупна вартість держактивів - 1,5 трильйона гривень.

Про це повідомляється в документі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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При цьому кредиторська заборгованість держкомпаній становила 187,4 мільярда гривень, дебіторська - 454,7 мільярда гривень.

Разом з тим, кількість штатних співробітників держсектора економіки становила 862 тисячі осіб з середньомісячною заробітною платою 5,8 тисячі гривень. Сума заборгованості із заробітної плати досягла 745 мільйонів гривень.

Згідно з документом, в Україні налічується 3447 держкомпаній, з яких працюють лише 1789, а непрацюючих - 1296. При цьому дані про стан 362 підприємств відсутні.

Як повідомляв УНІАН, прогнозований Мінекономрозвитку обсяг прибутку державних компаній, очікуваний в 2016 році, становить 23 мільярди гривень проти збитків в 38 мільярдів гривень роком раніше.

Прибуток топ-100 державних компаній України у січні-липні 2016 року, за попередніми даними, склала 31 мільярд гривень, тоді як за підсумками 2015 року збиток цих держкомпаній становив 53,2 мільярда гривень.

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Теги: #Мінекономрозвитку#прибуток#держкомпанії