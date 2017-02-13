Гонтарева: Україна підпише меморандум з МВФ для отримання $1 мільярда упродовж кількох днів

Україна підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом для отримання наступного траншу кредиту Фонду в розмірі 1 млрд дол. упродовж кількох днів, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в інтерв'ю Bloomberg.

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За інформацією агентства, Гонтарева повідомила, що транш може прийти після того, як рада МВФ затвердить його наприкінці лютого або на початку березня.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш як річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

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У даний момент Україна проходить Третій перегляд програми, результатом якого повинно стати надання нашій країні четвертого кредитного траншу в розмірі 1 мільярда доларів, а також формування подальшої дорожньої карти співробітництва та переліку необхідних реформ на найближчий рік.

Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, а також урядів країн "Великої сімки" залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності та ефективності реформ в країні.