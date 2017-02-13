ЄК підвищила прогноз щодо зростання ВВП Євросоюзу та світової економіки

Європейська комісія (ЄК) покращила прогноз зростання ВВП Євросоюзу в 2017 році з 1,6 до 1,8%, випливає з зимового прогнозу регулятора. Прогноз на 2018 рік залишився на рівні 1,8%.

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Єврокомісія також поліпшила прогноз зростання економіки єврозони в 2017 році з 1,5 до 1,6%, а в 2018 році — з 1,7 до 1,8%.

Також ЄК підвищила прогноз щодо зростання світового ВВП в 2018 році до 3,6%. Раніше Єврокомісія очікувала зростання світової економіки на 3,5%.

Прогноз ЄК щодо зростанню світової економіки в 2017 році не змінився і становить 3,4%.

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Темпи зростання китайської економіки в 2017 році знизяться до 6,4%, прогнозує Єврокомісія. Згідно з прогнозом, в 2018 році темпи зростання китайської економіки продовжать зниження — до 6,2%.

Зростання економіки США в 2017 і 2018 роках становитиме 2,3 і 2,2% відповідно. Зростання ВВП США в 2017 році, згідно з прогнозом Європейської комісії, становитиме 1,6%.