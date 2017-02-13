Мінфін заявив про загрозу зриву фінансування ряду бюджетних програм





Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

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У повідомленні наголошується, що станом на 10 лютого не надано 159 або 34% бюджетних паспортів. У переліку Мінфіну апарат Верховної Ради, Держуправління справами, Секретаріат Кабінету міністрів, Державна судова адміністрація і низка судових інстанцій, низка міністерств і відомств, включаючи правоохоронні органи, а також Держкомітет телебачення і радіомовлення, Держагентство автомобільних доріг, Антимонопольний комітет, антикорупційні органи, структури Національної академії наук, Фонд держмайна і ряд обласних адміністрацій.

«У разі виникнення проблем з фінансуванням, прохання звертатися до відповідного розпорядника коштів, який не подав вчасно бюджетний паспорт у належному вигляді», - наголошується в повідомленні.

Мінфін нагадав, що на затвердження паспортів у рамках законодавства передбачено 45 днів, тобто до 15 лютого.

«Бюджетний процес має бути відповідальним і прозорим. Міністерство фінансів інформує громадськість про всі етапи бюджетного процесу і, зокрема, про стан надання і затвердження бюджетних паспортів», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 млрд грн, витрати - 800 млрд грн, граничний розмір дефіциту - 77,5 млрд грн, що становить 3% ВВП.

Стелю держборгу на 31 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1% і середньорічний курс гривні близько 27 грн/дол.