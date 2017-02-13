Вартість активів "Дельта Банку" уцінили більш ніж втричі – Фонд гарантування

Незалежні оцінювачі оцінили ринкову вартість активів ліквідованого "Дельта Банку" на рівні 27,4 мільярда гривень, що в 3,4 рази нижче балансової вартості звітності фінустанови на 1 січня 2017 року на рівні 94,27 мільярда гривень.

Як повідомила прес-служба Фонду, серед причин уцінки - укладання напередодні банкрутства банку невигідних угод для реалізації схем виведення активів. При цьому, як наголошується в повідомленні, в період тимчасової адміністрації такі факти були встановлені, а відповідні угоди - визнані нікчемними.

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Також повідомляється, що були списані кошти на коррахунках "Дельта Банку" на суму 437,23 мільйона доларів в іноземних банках: Meinl Bank AG (Австрія), Bank Frick and Co.AG (Ліхтенштейн), East-West United S. A., Bank Winter & Co.AC.

У повідомленні наголошується, що загальна сума виявлених нікчемних правочинів на 1 лютого 2017 року, укладених до тимчасової адміністрації з метою виведення активів, склала 9,32 мільярда гривень, 93,63 мільйона доларів і 18 мільйонів швейцарських франків.

В тому числі визнані нікчемними угоди поступки прав вимоги за кредитами на 1,4 мільярда гривень, погашення кредитів з порушенням чинного законодавства на 5,8 мільярда гривень, незаконного перекредитування на 34 мільйони гривень.

Також Фонд визнав недійсними угоди обтяження активів "Дельта Банку" на користь окремих кредиторів з порушеннями чинного законодавства, в тому числі з Державною іпотечною управлінням на 3,9 мільярда гривень, державним "Ощадбанком" на 2,04 мільярда гривень, банком "Авант" на 600 мільйонів гривень та 5 окремими кредиторами на 4,5 мільярда гривень.

Фонд підкреслює, що ліквідатор банку веде активну роботу з повернення виведених активів. Зокрема, у провадженні судів різних інстанцій знаходиться близько 150 судових справ з цього питання, і вже отримано 34 рішення судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій на користь фонду.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування приступив до ліквідації "Дельта Банку" - найбільшого неплатоспроможного банку 8 жовтня 2015 року. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.