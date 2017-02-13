Гривня закрила міжбанк на позначці 27,36 за долар

У понеділок, 13 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,30/27,36 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9625/29,0234 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4705/0,4720 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1651 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 462 угоди на суму 227,54 мільйона доларів.