Українці в січні продали валюти на $53 мільйони більше, ніж купили
18:49, 13 лютого 2017Фінанси
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У січні банки продали валюти на 144,4 мільйонів доларів, купили – на 197,8 мільйона доларів.
Ілюстрація REUTERS
Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в січні склала 53,4 мільйона доларів.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у січні банки продали валюту на 144,4 мільйонів доларів, купили – на 197,8 мільйона доларів.
Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банки в 2016 році становила 2,48 мільярда доларів, що в 1,6 рази вище показника за попередній рік.
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