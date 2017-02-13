Українці в січні продали валюти на $53 мільйони більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в січні склала 53,4 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у січні банки продали валюту на 144,4 мільйонів доларів, купили – на 197,8 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банки в 2016 році становила 2,48 мільярда доларів, що в 1,6 рази вище показника за попередній рік.