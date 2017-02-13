Гонтарева допомогла росіянам забрати гроші з Платинум Банку - ЗМІ

Перед банкрутством Платинум Банку його керівництво перевело великі суми грошей в Промінвестбанк, дочірню структуру російського Внєшекономбанку. Гроші росіян були врятовані за вказівкою керівництва Національного банку України. Про це повідомляють "Вести".

За інформацією видання, наприкінці минулого року, коли в близькому банкрутстві Платинума вже мало хто сумнівався, держпідприємство Украерорух, яке отримує збори за польоти над українським авіапростором, перерахувало на поточні рахунки в Платинум Банку 320 мільйонів гривень. Рішення приймав перший заступник директора Сергій Гомболевський. У 2012-2013 роках він працював виконавчим директором аеропорту Одеса, реконструкцією якого на той час займалися компанії, пов'язані з основним акціонером Платинум Банку Борисом Кауфманом.

"Але це лише перша частина історії. Як з'ясувалося, кошти Украероруху, що зайшли в Платинум, дозволили банку зробити перерахування практично на таку ж суму в Промінвестбанк, дочірню структуру російського державного Внєшекономбанку, який входить до санкційного списку США", - пишуть "Вести".

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"За інформацією членів банківського комітету парламенту, саме в Нацбанку наполягли, щоб зобов'язання Платинума перед росіянами були закриті ще до того, як банк завалиться. Тому і заплющили очі на організований Кауфманом "вхід" коштів Украероруху. Справа в тому, що між главою Нацбанку і ВЕБом вже досить давно склалися партнерські відносини. За останні два роки банк неодноразово опинявся на межі втрати платоспроможності, але допомагати український "дочці" в Москві не хотіли, бо ВЕБ відчував великі фінансові труднощі через закриття західних ринків капіталу. Простіше було домовитися з НБУ про виділення Промінвестбанку рефінансування. За словами народного депутата Ігоря Луценка, є інформація, що в кінці минулого року Гонтарева кілька разів зустрічалася з новим головою ВЕБа, випускником академії ФСБ Сергієм Горьковим. Російська сторона неодноразово заявляла про бажання позбутися Промінвесту: мабуть, між керівництвом НБУ і росіянами зараз ведуться непублічні торги з цього приводу", - повідомляє видання.

На думку авторів публікації, "про можливу змову керівництва ВЕБу і НБУ говорить і факт, що на посаду голови правління Промінвесту минулого літа була делегована досить близька до Катерини Рожкової (читай до Валерії Гонтаревої) людина - заступник голови українського підрозділу "Ощадбанку Росії" Андрій Рожок".

"Колишні товариші по службі Катерини Рожкової і Андрія Рожка по роботі в банку Аваль та Ерсте Банку стверджують, що цю пару багато років пов'язують не лише ділові стосунки (на це, зокрема, вказує по-батькові дочки Рожкової). "Рожок і Рожкова разом працювали в банку "Аваль", а потім він переїхав за нею в Одесу, в Фінбанк. Поки Рожкова працювала в Платинум, Рожок працював в іншому російському держбанку - Ощадбанку Росії", - цитує видання журналіста Олександра Дубінського.

"У банківському комітеті підозрюють - закривши борги перед росіянами коштами Украероруху, власники Платинума "віддячили" чиновникам Нацбанку", - вважають автори розслідування, бо голова НБУ Валерія Гонтарева довгий час заплющувала очі на те, що банк активно залучав кошти населення, які потім виводилися через інсайдерські кредити на компанії, пов'язані з власниками банку.

"У свою чергу нацбанківці "отримають частку" підчас продажу Промінвеста, яка зараз узгоджується з Москвою", - пишуть "Вести" з посиланням на отриману інформацію.

Нагадаємо, Платинум Банк було визнано неплатоспроможним на початку 2017 року. На межі банкрутства він балансував останні два роки. Ще в 2015 році Платинум відмовився віддавати кілька депозитів компанії МТС на загальну суму 250 мільйонів гривень. Одночасно банк залучав депозити, заманюючи населення захмарними відсотками по вкладах. Потім зібрані кошти виводилися за допомогою інсайдерських кредитів на підставні компанії.